Москва, , 12:53 — REGNUM Рубль, который ускорил падение на минувшей неделе, потерял за январь более 3% в паре с долларом. Новый месяц февраль российская валюта начала с дальнейшего ослабления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 3 февраля, на старте торгов в понедельник пара доллар/рубль впервые с начала декабря тестирует отметку 64 руб., где расположена 200-дневная скользящая средняя. Если и этот уровень будет пройден, то фокус внимания игроков в краткосрочной перспективе сместится на зону 65 руб.

Если оценивать перспективы «россиянина» на февраль, безусловно, они зависят от того, как будет развиваться ситуация с китайским коронавирусом, которая заставила инвесторов изрядно понервничать и еще какое-то время будет оставаться в центре внимания мировых рынков.

Если появятся признаки того, что эпидемия идет на спад, интерес к риску вернется, что в свою очередь укрепит нашу валюту. В противном случае доллар может превысить уровень 65 руб., поскольку при сохранении негативного сценария нефть рискует подешеветь еще сильнее.

При этом положительное сальдо текущего счета вряд ли сможет нивелировать негатив от «китайского фактора», о чём можно судить по недавнему налоговому периоду, который не помог сдержать давление продавцов.

Если в краткосрочном периоде нефть марки Brent не нащупает дно, а распространение вируса как минимум не замедлится, «россиянину» не избежать новых потерь. При этом большую часть месяца пара доллар/рубль, скорее всего, проведет вблизи текущих значений, а возможно, во второй половине февраля сможет расположиться в районе 63 руб.», — полагает эксперт.

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