Сочи, Краснодарский край, , 12:45 — REGNUM Справедливым назвал решение правительства России о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с угрозой распространения нового коронавируса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

Кондратьев также заверил, что на инвестиционную политику региона перенос форума в Сочи не отразится.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году был запланирован на 12−14 февраля. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение о переносе сроков проведения форума — об этом сообщил 3 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин.