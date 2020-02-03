Лондон, , 12:40 — REGNUM Правительство Великобритании выделило £20 млн ($26 млн) на ускорение создания вакцины от коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.

Отмечается, что средства направлены международной Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям, в которую входят государственные, частные и благотворительные организации.

По словам главы организации, они намерены получить вакцину от коронавируса в течение четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt.

В компании сообщили, что их тестом заинтересовалось уже десять стран, и рассказали, что он будет представлен в ближайшие выходные на выставке Medlab Expo на Ближнем Востоке.

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