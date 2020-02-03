Курган, , 12:24 — REGNUM В Курганской области ряд промышленных предприятий нарушает природоохранное законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушения выявлены в деятельности АО «Курганские прицепы», АО «Курганавторемонт», ООО «ЗауралПромАрматура+», ЗАО «Глинки». Все виновные лица привлечены к административной ответственности.

Прокурорской проверкой установлено, что на ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» не разработана программа производственного экологического контроля.

Тем временем отходы производства и потребления 1, 3, 4 и 5 классов опасности на предприятии в 2018 году составили свыше 10 тонн отходов. Помимо этого осуществляются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В связи с нарушениями предприятие и главный технолог привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий»).