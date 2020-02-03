Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разрабатывает новый пакет социальных мер. Об этом 3 февраля заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, в министерстве рассматривается вопрос повышения черты бедности с 70% до 100% от прожиточного минимума. Под этим показателем подразумевается уровень дохода человека, снижение которого ниже установленной черты предоставляет право на некоторые социальные льготы и выплаты.

Нурымбетов добавил, что ведомство также планирует расширить перечень продуктов продовольственной корзины с 43 до 51, а также увеличить суточную норму энергетической ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что размер минимальной заработной платы в республике должен составлять не менее 30% от средней зарплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют запустить поэтапное повышение минимальной зарплаты