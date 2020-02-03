Москва, , 12:11 — REGNUM Предложение об инициативных платежах в местные бюджеты направлено, прежде всего, на увеличение поступлений от бизнеса, но такая мера не решит проблему наполняемости бюджетов на местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Член Совфеда Андрей Турчак и лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов внесли в Госдуму законопроект о добровольных платежах компаний и физлиц в местные бюджеты для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов.

«Механизм понятен — это будут определённые соглашения, прежде всего, с бизнесом, который хочет инвестировать в какие-то территории, чтобы шли определённые платежи в бюджет», — заявил Емельянов.

Он считает, что в случае принятия закона, такие инициативные платежи будут прежде всего поступать от бизнеса.

«Плохого в этом может ничего и нет, если отвлечься от давления на бизнес, которое объяснимо, так как надо пополнять местные бюджеты. Но это яркий показатель того, что у нас очень тяжёлая ситуация с местными бюджетами, они обескровлены», — отметил Емельянов.

По его словам, в бюджетной системе РФ сегодня проявляется очень высокая централизация доходов, которые собираются, в основном в федеральном центре либо на уровне областей.

«Местным бюджетам при этом ничего не остаётся, поэтому коллеги предлагают такую меру, но она паллиативная. Как паллиативную меру ее можно поддержать, но нужно принимать радикальные шаги по перераспредению бюджетных потоков, прежде всего доходов, чтобы больше доходов оставлять на местах. Тогда это будет решение проблемы местных бюджетов», — уверен Емельянов.

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