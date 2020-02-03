Москва, , 12:10 — REGNUM Топ-5 самых невостребованных кроссоверов немецких марок на российском авторынке составили эксперты «Российской газеты».

Первое место в этом рейтинге занял Audi Q3. В 2019 году в России удалось продать только 551 экземпляр этого кроссовера. Стоит отметить, что новая версия этого авто появилась только осенью прошлого года.

На втором месте — BMW X2, чьи продажи в прошлом году превысили 900 единиц. Замыкает тройку лидеров этого списка Mercedes-Benz G-класс с результатом 1 391 проданное авто.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались Porsche Macan (1 622 ед.) и Mercedes-Benz GLE Coupe (2 128 ед.).

Напомним, машины Volkswagen стали самыми распространенными на авторынке РФ среди немецких марок автомобилей.

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