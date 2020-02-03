Брюссель, , 12:15 — REGNUM Акции компаний стран Евросоюза немного подросли после открытия торгов в понедельник, 3 февраля, об этом сообщает Reuters.

Причиной подобной реакции рынка стал выход Великобритании из содружества. Тем не менее рост мог бы быть еще значительней, если бы не влияние на рынок угрозы от коронавируса.

Общеевропейский индекс STOXX вырос на 0,3%. Голубые фишки британских акций FTSE поднялись на 0,2%.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января Великобритания покинула Евросоюз, почти на год позже, чем было запланировано. Однако до полного размежевания между политическими субъектами еще далеко. Переходный период заканчивается 31 декабря 2020 года, однако он может быть продлен.

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