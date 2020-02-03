Москва, , 12:05 — REGNUM В Москве начали работу два крупных бизнес-центра — «Савёловский Сити» на северо-востоке города и «Фили Град» на западе столицы, сообщили в Сстройкомплексе.

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По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, бизнес-центры открыты после реновации промзон. В них разместились офисные помещения площадью 77 тыс. кв. метров.

В «Савёловский Сити» (два корпуса) площадью 55 тыс. кв. метров создадут около 12 тыс. рабочих мест, а «Фили Град» (25 этажей) на 22 тыс. кв. метров — 5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2020 года, доходы бюджета Москвы составили 2,63 трлн рублей.

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