Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 12:09 — REGNUM Согласно прогнозам Африканского банка развития (АфБР), экономический рост стран Африки в этом году возрастет примерно до примерно 4% с 3,4% в 2019 году, что обусловлено инвестициями в инфраструктуру и экспортом природных ресурсов. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет АфБР.

Ожидаемое увеличение экономического роста до 3,9% в 2020 году и 4,1% в 2021 году будет отмечено переходом от частного потребления к инвестициям и чистому экспорту, говорится в отчете.

В прошлом году экономический рост стран Африки был ниже 5% — среднего уровня за последнее десятилетие, говорится в годовом отчете АфБР, что объясняется более медленными темпами роста в странах «большой пятерки» континента — Алжире, Египте, Марокко, Нигерии и ЮАР.

В прошлом году впервые за десятилетие инвестиционные расходы составили большую долю роста ВВП, чем потребление, говорится в сообщении АфБР.

По данным банка, Восточная Африка стала самым быстрорастущим регионом континента в 2019 году, а рост экономик региона составил 5%. Кроме того, в 2019 году шесть африканских стран вошли в число 10 самых быстрорастущих экономик мира: Руанда, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Гана, Танзания и Бенин.

В отчете АфБР также говорится, что более высокие цены на нефть внесли значительный вклад в рост экономик континента в прошлом году. Вместе с тем эксперты добавили, что только треть стран континента достигли инклюзивного экономического роста и что, исходя из текущих тенденций, Африка не находится на пути к достижению глобальной цели по искоренению крайней нищеты к 2030 году.