Киев, , 11:50 — REGNUM По состоянию на февраль 2019 года в газохранилищах Украины находится на 52% больше газа, чем на аналогичную дату 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».

По данным представителей компании, в феврале 2019 года в хранилищах находилось 11,109 млрд куб. метров газа, а в 2020-м — 16,953 млрд куб. метров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить расходы на газ.

Читайте также: Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить услуги ЖКХ