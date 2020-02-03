Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Снижение числа выданных ипотечных кредитов не должно удивлять, потому что добиться роста за счет одного лишь снижения кредитной ставки невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 февраля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя данные о количестве выданных в 2019 году ипотечных кредитов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка сообщили, что в 2019 году число выданных ипотечных кредитов сократилось до 1,27 млн в сравнении с 1,47 млн в 2018 году. Снизилась и сумма выданных кредитов — с 3,01 до 2,85 трлн рублей. Среднегодовая ипотечная ставка, по этим данным, в 2019 году выросла — с 9,56% до 9,87%.

« Снижение ипотечной ставки — это ведь лишь один из показателей. Если у населения не растут доходы и если у граждан нет уверенности в стабильности своих доходов, то одним снижением ставки добиться роста невозможно.