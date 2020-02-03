Москва, , 11:13 — REGNUM Арбитражный суд Москвы пересмотрел решение по спору горнорудной компании из Иркутска и Федерального агентства по недропользованию. Судья признал недействительным приказ агентства от 30 мая 2018 года «о досрочном прекращении права пользования недрами, предоставленного ООО «Горно-рудная компания Олимп» на основании лицензии УДЭ 00630 БР с целью разведки и добычи рудного золота на Зэгэнгольском проявлении в Окинском районе Бурятии». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора легла лицензия на разведку и добычу рудного золота в Окинском районе Бурятии (Зэгэнгольское месторождение), которая должна была действовать до 1 января 2026 года.

«В Федеральное агентство по недропользованию поступило письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 21.10.2016 года № ВС-02−02−30/21 721, с приложением копии акта проверки от 29.06.2016 №НЗВАТ-117 и предписания от 29.06.2016 №НЗВАТ-117/1 для рассмотрения на заседании комиссии по досрочному прекращению права пользования недрами», — отмечалось в материалах дела.

В качестве обоснования для досрочного расторжения договора платного временного пользования называлось нарушение пункта, по которому «недропользователь обязуется обеспечить подготовку технического проекта с разделами о ликвидации/консервации горных выработок, рекультивации земель в срок до 4 квартала 2013 года». Помимо этого, ему вменялось ещё несколько нарушений по предоставлению статистической отчётности и пункта договора, в соответствии с которым «недропользователем не обеспечена уплата регулярных платежей за пользование недрами в установленном порядке за 2013−2015 годы».

Компании дали время на устранение нарушений, но, по данным ведомства, проблема решена не была. В мае 2018 года Роснедра издали приказ о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии. С подобным вердиктом не согласилось ООО и через суд попробовало обжаловать решение. Спор продлился 1,5 года, и 30 января 2020 года после возвращения дела на пересмотр истцу удалось доказать свою позицию. Решение Роснедр было отменено.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Горно-рудная компания Олимп» учреждена в Иркутске в ноябре 2000 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Владислав Бабкин, единственный владелец — компания «НОРС ИСТЕРН РЕСУРСЕС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» (Кипр). ООО было совладельцем охранной компании, но та ликвидирована в 2008 году.