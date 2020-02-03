Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил МВД республики зарегистрировать автотранспортные средства, ввезенные в республику из стран ЕАЭС, до 1 марта 2020 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном 3 февраля на сайте премьер-министра Казахстана.

МВД будет выдавать временную регистрацию этой категории транспортных средств до 1 марта 2021 года. Временная регистрация также распространяется на автомобили, ввезенные в Казахстана до 1 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕАЭС, будут выдавать специальные временные номера.

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