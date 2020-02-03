Пекин, , 10:53 — REGNUM В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления, сообщает 3 февраля Bkoomberg.

По данным источников издания, знакомых с ситуацией в энергетической сфере КНР, это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008−2009 годов.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим импортером нефти, страна потребляет ежедневно 14 млн баррелей. Снижение спроса может повлечь за собой реакцию со стороны стран ОПЕК, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, торги по нефти 31 января завершились снижением на 4,29%. Цена обвалилась на фоне распространения коронавируса в Китае и опасений, что вирус ударит по экономическому росту. Власти Китая обратились к руководству предприятий, чтобы они продлили каникулы до 10 февраля.

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