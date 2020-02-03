Уфа, , 10:55 — REGNUM 1,2 млрд рублей направят в текущем году на обеспечение качественной питьевой воды в Башкирии. Об этом заявил вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в настоящее время идут работы по проектированию трех объектов водоснабжения в Бураевском и Аскинском районах. Эти объекты проектируются в рамках реализации адресной инвестиционной программы Башкирии. Кроме этого, в Башкирии запланировано строительство еще семи объектов.

Отмечается, что 50 населенных пунктов Башкирии вошли в программу «Чистая вода», которая реализуется в рамках национального проекта «Экология». На эти цели до 2024 года будет направлено 4,25 млрд рублей.

Кроме этого, в текущем году построят водозабор и водоводы в шести деревнях в Уфимском районе, а также стартует строительство станции очистки воды для Стерлитамака мощностью 60 тысяч куб. м в сутки.

Борис Беляев также отметил, что помимо этого, в текущем году в Башкирии на эти цели будет выделено порядка 511 млн рублей по компетенциям республиканского Госстроя, 209 млн рублей выделит по компетенциям Минсельхоз республики, ещё 205 млн рублей будет направленно через Фонд социальных целевых программ в рамках поддержки местных инициатив.

Правительство планирует, что к 2024 году доля сельских жителей Башкирии, которые будут обеспечены чистой питьевой водой, увеличится до 92,5 процента. В настоящий момент данный показатель составляет 87,6 процента. А доля городских жителей, обеспеченных качественной питьевой водой к 2024 году увеличится до 99 процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина ржавой воды в квартирах жителей Челябинска