Москва, , 10:48 — REGNUM Законопроект об инициативном бюджетировании внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Турчак и Олег Мельниченко, а также вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Поправками под проектом инициативного бюджетирования понимается проект, посредством которого обеспечивается участие жителей муниципального образования или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, имеющих приоритетное значение для жителей.

Инициаторами проекта инициативного бюджетирования могут выступить гражданин, проживающий на территории соответствующего муниципального образования, инициативная группа граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. Законом субъекта РФ право выступить инициатором проекта может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) подлежит рассмотрению на собрании граждан или конференции граждан, в том числе осуществляющих территориальное общественное самоуправление.

Устанавливается, что источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей или межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ или иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

Возврат денег

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, следует из текста документа.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Статистика

По данным Минфина, в 2018 году в 68 субъектах РФ на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 млрд рублей, в том числе из бюджетов регионов — 10,5 млрд рублей, за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования) — 8,8 млрд рублей. При этом общий объем средств софинансирования инициативных проектов за счет средств населения и юридических лиц в 2018 году составил 1,9 млрд рублей, следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Для чего

Принятие законопроекта, отмечают авторы, будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств, в том числе посредством участия граждан в определении приоритетных вопросов, решение которых осуществляется за счет местных бюджетов, а также путем их личного участия в разработке проектов инициативного бюджетирования и в последующем общественном контроле за их реализацией, отмечается в сопроводительных документах.

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