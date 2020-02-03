Москва, , 10:44 — REGNUM После выходных (1−2 февраля) у рубля появится шанс получить передышку после того, как опасения в пагубном влиянии нового коронавируса на глобальную экономику заставили его на прошлой неделе подешеветь на 3,06% против доллара и на 3,65% против евро, что в последний раз наблюдалось в декабре и в августе 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Китайские фондовые рынки после завершения празднования Нового года по лунному календарю открыли торги резким снижением на 8%, которое не получило развития благодаря экстренному вмешательству Центрального банка страны.

В рамках операций обратного РЕПО финансовый рынок Китая получит сумму, эквивалентную $174 млрд, максимум с 2004 года, что должно поставить серьезный барьер для дальнейшего снижения котировок.

Это на какое-то время позволит стабилизировать восприятие риска на мировых финансовых рынках, в том числе приостановить обесценение российской валюты, которой на пользу пойдет также более активное обсуждение переноса заседания ОПЕК+ с марта на февраль с опциями возможного расширения ограничений нефтедобычи и продления сделки на весь год.

Этому уже не препятствует и Россия, о чем можно судить по пятничным высказываниям министра энергетики Александра Новака. В итоге доллар в течение дня опустится до 63,60 руб., а евро — до 70,50 руб., перейдя в дальнейшем в консолидацию в ожидании поступления новостей из Китая о распространении коронавируса и реакции финансовых властей в ключевых экономиках.

Говорить о прохождении пика эпидемии коронавируса рано, но экономика Китая уже ощущает негативный эффект, хотя статистика по деловой активности в производственной сфере, вышедшая утром, 51,1 п. против 51,5 п., этого пока в полной мере не отражает. Власти Поднебесной рекомендовали продлить до 10 февраля праздничные каникулы в 24 провинциях, которые формируют 80% ВВП.

Ухудшение перспектив для роста китайской экономики, на которую приходится уже 20% мирового ВВП, усложняет задачу для Банка России, который в эту пятницу рассмотрит вариант сохранения или снижения ключевой ставки.

Так, продолжение цикла смягчения монетарной политики может усилить давление на рубль, который сейчас вдобавок во всему прочему испытывает давление и от интервенций Банка России в размере 21 млрд руб. ежедневно», — пояснил эксперт.

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