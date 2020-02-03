Тюмень, , 10:31 — REGNUM Тюменские эксперты в сфере недвижимости со стартом сельской ипотеки в регионе прогнозируют рост цен на земельные участки и дома, расположенные близ областной столицы от 4 до 8%. Также часть потенциальных покупателей квартир в Тюмени обратит внимание на жильё, расположенное за чертой города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Этажи».

С января 2020 года в федеральной компании недвижимости отмечают вал обращений за консультациями по получению сельской ипотеки. Причём интерес проявляют и сельские, и городские жители, планирующие приобретение загородной недвижимости.

Напомним, программа сельской ипотеки в России стартовала с января 2020 года. Реализуется она в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Суть сельской ипотеки заключается в том, что ставка в банках-партнерах госпрограммы не превышает 3% годовых. Выпадающие доходы банков из-за низкой ставки будет возмещать государство. При этом сельская ипотека будет выдаваться как на приобретение или строительство дома или квартиры, так и на покупку земельного участка с последующим строительством жилья. Первые льготные кредиты банки планируют выдать уже в феврале.

Требования к заёмщикам тоже беспрецедентные — это 10% первоначального взноса, причём в качестве него разрешено использовать в том числе и материнский капитал, а возраст заемщика вплоть до 75 лет.

«Этот привлекательный ипотечный продукт, безусловно, окажет своё влияние, как на тенденции на рынке загородной недвижимости, так и на корректировку существующих цен на дома и земельные участки в сельских территориях. Степень влияния этого продукта на рынок загородной недвижимости, прежде всего, будет зависеть от объёма сельской ипотеки, которая будет одобрена в 2020 году. Необходимо отметить, что уже сейчас мы отмечаем смещение приоритетов покупателей загородной недвижимости в сторону участков и домов на территориях с развитой инфраструктурой и наличием социальных объектов в шаговой доступности», — аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

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