Тюмень, 3 февраля 2020, 10:31 — REGNUM Тюменские эксперты в сфере недвижимости со стартом сельской ипотеки в регионе прогнозируют рост цен на земельные участки и дома, расположенные близ областной столицы от 4 до 8%. Также часть потенциальных покупателей квартир в Тюмени обратит внимание на жильё, расположенное за чертой города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Этажи».
С января 2020 года в федеральной компании недвижимости отмечают вал обращений за консультациями по получению сельской ипотеки. Причём интерес проявляют и сельские, и городские жители, планирующие приобретение загородной недвижимости.
Напомним, программа сельской ипотеки в России стартовала с января 2020 года. Реализуется она в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Суть сельской ипотеки заключается в том, что ставка в банках-партнерах госпрограммы не превышает 3% годовых. Выпадающие доходы банков из-за низкой ставки будет возмещать государство. При этом сельская ипотека будет выдаваться как на приобретение или строительство дома или квартиры, так и на покупку земельного участка с последующим строительством жилья. Первые льготные кредиты банки планируют выдать уже в феврале.
Требования к заёмщикам тоже беспрецедентные — это 10% первоначального взноса, причём в качестве него разрешено использовать в том числе и материнский капитал, а возраст заемщика вплоть до 75 лет.
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