Москва, , 10:30 — REGNUM Во второй половине января 2020 года на российском авторынке стали стоить дороже автомобили 12 марок. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Подорожание у некоторых автопроизводителей связано с выходом на рынок автомобилей 2020 года выпуска. Так, цена Changan CS35 Plus 2020 выросла на 30 000 рублей, а седан Peugeot 408 в зависимости от комплектации стал стоить дороже на 90−100 тыс. рублей.

Также возросла стоимость тех моделей автомобилей, которые поступают в Россию из-за рубежа. Китайская компания Zotye, например, подняла цену на все свои модели. Подорожание составило 90 000 рублей. А Cadillac Escalade стал стоить дороже на 300 — 340 тыс. рублей.

Выросла цена на большинство моделей Audi. Кроме того, подорожали пять моделей немецкой компании Mercedes-Benz. При том, что всего на российском рынке представлены 18 моделей этого бренда.

Напомним, с января 2020 года в России на 58 тыс. рублей стали дороже две комплектации бортового фургона УАЗ «Профи».

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