Уфа, , 10:29 — REGNUM Проверить эффективность расходов на обустройство контейнерных площадок в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам республиканского министра финансов Лиры Игтисамовой, в 2019 году на обустройство контейнерных площадок в республике было выделено 173,6 млн рублей. Столько же будет выделено и в текущем году. Отмечается, что средняя стоимость контейнерной площадки составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

По словам Радия Хабирова, качество этих площадок во многих населённых пунктах оставляет желать лучшего, поэтому возникает закономерный вопрос, куда идут выделяемые средства?

Глава региона поручил контрольному управлению Башкирии провести проверку эффективности расходов на обустройство контейнерных площадок.

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