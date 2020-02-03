Якутск, , 10:31 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» проиграла в суде «С 7 Инжиниринг», которой осталась должна за техническое обслуживание самолетов.

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Как выяснило ИА СахаДей, «С 7 Инжиниринг» оказала услуги якутскому перевозчику на 143 млн рублей, однако «Якутия» оплатила лишь часть суммы. В суде представитель авиакомпании пытался доказать, что сумма долга меньше — 43 млн, однако суд доказательства не принял. Заплатить авиакомпании придется более 75 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия2 остановила полеты в китайский Харбин в связи с распространением коронавируса, запретом правительства РФ и Росавиации.