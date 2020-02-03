Севастополь, 3 февраля 2020, 10:15 — REGNUM Арбитраж Севастополя 20 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск прокуратуры города к департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя и ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск». Надзорное ведомство требует расторгнуть договоры освоения территории и аренды земельного участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск прокуратурой был подан 20 января 2020 года, 27 января его приняли к производству. Третьими лицами в деле участвуют правительство Севастополя, департамент архитектуры и градостроительства города, департамент труда и социальной защиты населения города.
Зампрокурора, выступая «в защиту публичных интересов и интересов субъекта Российской Федерации — города федерального значения Севастополя», потребовал признать недействительными договор «об освоении территории в целя строительства стандартного жилья
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 2002 года в Ижевске. Уставный капитал — 80 млн рублей, собственники — Константин и Зульфия Макаровы, ООО «Созидание» из Удмуртии (принадлежит Макаровым). Директор — Дмитрий Сулимов, управляющая организация — ООО «Управляющая компания «Талан». ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск» входит в московскую ассоциацию «Национальное объединение застройщиков жилья».