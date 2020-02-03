Севастополь, , 10:15 — REGNUM Арбитраж Севастополя 20 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск прокуратуры города к департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя и ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск». Надзорное ведомство требует расторгнуть договоры освоения территории и аренды земельного участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск прокуратурой был подан 20 января 2020 года, 27 января его приняли к производству. Третьими лицами в деле участвуют правительство Севастополя, департамент архитектуры и градостроительства города, департамент труда и социальной защиты населения города.

Зампрокурора, выступая «в защиту публичных интересов и интересов субъекта Российской Федерации — города федерального значения Севастополя», потребовал признать недействительными договор «об освоении территории в целя строительства стандартного жилья от 26.10.2018 года №6/ОТ» и договор аренды « от 29.10.2018 года №2245 земельного участка с кадастровым номером 91:02:001003:7495 площадью 5850 кв. м по ул. Маячная, в районе дома №1». Подробности иска пока неизвестны, но, по данным с публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка — свыше 35,051 млн рублей. По документам он предназначен под жилую застройку.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 2002 года в Ижевске. Уставный капитал — 80 млн рублей, собственники — Константин и Зульфия Макаровы, ООО «Созидание» из Удмуртии (принадлежит Макаровым). Директор — Дмитрий Сулимов, управляющая организация — ООО «Управляющая компания «Талан». ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск» входит в московскую ассоциацию «Национальное объединение застройщиков жилья».