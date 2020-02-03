Хабаровск, 3 февраля 2020, 10:02 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал призвал не допустить необоснованного роста цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем. Он поручил министерству сельского хозяйства региона обратиться за содействием в ФАС.
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Между тем в Хабаровске цены на овощи и фрукты уже взлетели «до небес». Купить огурцы и помидоры, которые называют «астраханскими» и «голландскими», можно за 330−350 рублей, кабачки и баклажаны продают по 400−430 рублей, сладкие перцы продают за 450 рублей за килограмм.
В соответствии с постановлением правительства РФ, пункт пропуска через границу Покровка — Жаохэ, через который в Хабаровский край ввозят плодоовощную продукцию из Китая, будет закрыт до 1 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии призвал не допустить роста цен на фрукты и овощи. Но цены на эти товары в Якутии уже взлетели в два раза. Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и других регионах ДФО.