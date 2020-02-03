Хабаровск, , 10:02 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал призвал не допустить необоснованного роста цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем. Он поручил министерству сельского хозяйства региона обратиться за содействием в ФАС.

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ИА «Амурмедиа». «В связи с тем, что граница с Китаем закрыта, я попрошу вас обратиться в ФАС и согласовать с ними план действий, чтобы у нас не было роста цен на овощи и фрукты из Китая. Продавцы, а у нас сложилась монопольная торговля, начнут необоснованно задирать цены, — привело слова главы региона».

Между тем в Хабаровске цены на овощи и фрукты уже взлетели «до небес». Купить огурцы и помидоры, которые называют «астраханскими» и «голландскими», можно за 330−350 рублей, кабачки и баклажаны продают по 400−430 рублей, сладкие перцы продают за 450 рублей за килограмм.

В соответствии с постановлением правительства РФ, пункт пропуска через границу Покровка — Жаохэ, через который в Хабаровский край ввозят плодоовощную продукцию из Китая, будет закрыт до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии призвал не допустить роста цен на фрукты и овощи. Но цены на эти товары в Якутии уже взлетели в два раза. Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и других регионах ДФО.