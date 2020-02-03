Москва, , 09:59 — REGNUM Законопроект об инициативных платежах граждан в доходную систему РФ внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Законопроект направлен на урегулирование вопросов отражения в местных бюджетах инициативных платежей — добровольных платежей юридических и физических лиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

Предлагается дополнить статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса РФ положениями, в соответствии с которыми инициативные платежи будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

Минфин наделяется полномочиями по осуществлению методического обеспечения планирования расходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) на реализацию инициативных проектов, а также методическому обеспечению формирования информации о соответствующем бюджете в доступной (понятной) для граждан форме.

Ранее Госдума приняла закон о самообложении граждан — жители могут внести разовый взнос на определенные цели.

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