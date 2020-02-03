Москва, , 09:57 — REGNUM Самой продаваемой в 2019 году машиной японской компании Nissan в России стал кроссовер Qashqai. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом году на авторынке России всего было продано 64 974 автомобиля Nissan. Таким образом, реализация машин этого бренда в стране упала на 20%, если сравнивать с показателем продаж 2018 года. Доля Nissan среди всех автобрендов, которые представлены на авторынке РФ, составила 3,7%.

А вот продажи кроссовера Nissan Qashqai, наоборот, выросли на 8,5%. Всего за 2019 год было продано 25 158 единиц этого авто. Это обеспечило кроссоверу вхождение в топ-25 самых популярных автомобилей на авторынке РФ.

Напомним, в конце января представитель PR-службы Nissan Роман Скольский заявил, что рассматривается возможность поставки в Россию кроссоверов Nissan Ariya. Однако пока об этом никаких подробностей не сообщается.

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