Москва, , 09:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена обязать Apple, Google и Microsoft обеспечивать возможность полного удаления предустановленных приложений. Об этом 3 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию подзаконных актов к закону о предустановке, разработанную службой.

Названные компании, по мнению ФАС, должны обеспечить возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, если того захочет потребитель. Речь идёт о программах, без которых устройство сможет нормально работать.

Предлагается также обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ. Такое требование уже действует в отношении производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV.

Эксперты полагают, что владельцы операционных систем вряд ли согласятся с требованиями без угрозы серьёзных санкций, так как им инициатива не выгодна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV должны быть установлены приложения, ориентированные на российскую аудиторию.

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