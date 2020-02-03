Сеул, , 09:52 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet сократит частотность выполнения нескольких рейсов в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания сократит частность выполнения рейсов Инчхон — Макао, Инчхон — Гонконг и Инчхон — Шанхай с семи до четырёх раз в неделю, а рейса Чеджу — Макао с четырех до двух раз в неделю.

Кроме того, с 10 по 28 февраля будут приостановлены полёты по маршруту Инчхон — Яньтай и Чхонджу — Яньцзи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другие южнокорейские компании Asiana Airlines и Jin Air также приостановили или сократили частотность выполнения рейсов до Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и других городов Китая.

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