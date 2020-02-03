Москва, , 09:43 — REGNUM Реализация люксовых машин на вторичном авторынке РФ в 2019 году выросла на 9% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В прошлом году продажи таких авто достигли 2038 единиц.

Список самых продаваемых на вторичном авторынке машин класса люкс возглавили автомобили британской марки Bentley. За год удалось реализовать в России 726 экземпляров таких авто. Таким образом, доля компании составила 35%.

Вторую строчку заняла модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, чьи перепродажи оказались равными 706 единицам. Замыкает тройку лидеров автомобили с пробегом от Maserati (246 шт.).

Кроме того, за 2019 год в России были перепроданы 196 экземпляров Rolls-Royce, 69 — Lamborghini, 67 автомобилей Ferrari, а также 28 машин с пробегом от Aston Martin.

Напомним, в 2019 году продажи новых авто сегмента Luxury в РФ упали на 10,2% по сравнению с 2018 годом.

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