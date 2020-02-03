Аддис-Абеба, , 09:16 — REGNUM В Эфиопии был принят новый инвестиционный закон, что является частью проекта премьер-министра Абия Ахмеда по преобразованию национальной экономики и продвижению к статусу страны со средним уровнем дохода. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с законом, банковские, страховые, микрокредитные и микросберегательные услуги будут зарезервированы для внутренних инвесторов.

Согласно тексту нового закона, он направлен на создание «экономической основы, которая ускоряет глобальную конкурентоспособность национальной экономики, повышает эффективность экспорта, способствует увеличению производства и улучшению возможностей трудоустройства».

По информации агентства, власти Эфиопии, однако, не намерены открывать свои банковские и страховые фирмы для иностранного владения, даже если иностранным инвесторам будет разрешено приобретать компании в других секторах экономики страны.

Как отмечают репортеры, банковский сектор страны, в котором доминируют два старейших и наиболее прибыльных учреждения — Awash Bank и Dashen, по-прежнему является одним из наиболее жестко контролируемых государством банковских секторов в Африке.