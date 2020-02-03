Новосибирск, , 08:49 — REGNUM По итогам 2019 года инфляция в Сибирском федеральном округе составила 3,6%, сообщает Центральный банк РФ.

«В декабре 2019 года годовая инфляция в Сибирском федеральном округе замедлилась до 3,6% после 4% в ноябре и 4,3% годом ранее. Тренд на замедление совпадает с общероссийским (3% в декабре после 3,5% в ноябре), — уточняет Центробанк. — В декабре 2019 года инфляция в большинстве сибирских регионов замедлилась, исключение — Республика Алтай, где ускорение до 2% после 1,7% в ноябре. Тем не менее Республика Алтай по-прежнему остаётся регионом с самым низким уровнем инфляции в стране».

Снижению темпов прироста цен в сибирских регионах, по официальным данным, способствовали увеличение предложения на отдельных рынках сельхозпродукции, а также смягчение тарифной политики отдельных компаний.

Отмечается, что рост цен на отдельные продовольственные товары в Сибири носит точечный характер и не оказывает заметного влияния на продовольственную инфляцию в целом. Непродовольственная годовая инфляция в округе в декабре 2019 года почти не изменилась — 2,7% после 2,8% в ноябре.