Москва, , 08:46 — REGNUM Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, согласно исследованию, в пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в Казахстане составляет 27,7 рубля, в России — 45,8 рубля. Третье место занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Самый дорогой бензин продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр.

Вместе с тем по доступности бензина Россия заняла 17-е место. Так, жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина. Лидером рейтинга стал Люксембург (2,8 тыс. литров), последнее место заняла Украина — 311 литров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 января выросла в среднем на четыре копейки и составила 44,80 рубля. За этот же период дизельное топливо подорожало на одну копейку — до 48,10 рубля за литр.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 34 центрах субъектов Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Хабаровске — на 0,5%.