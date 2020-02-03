Москва, 3 февраля 2020, 08:45 — REGNUM За января-декабрь 2019 года поток пассажиров в российских аэропортах увеличился до 220 млн 891 тыс. 207 человек, сообщили в Росавиации.
Читайте также: Пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 10%
Это на 6,9% больше, чем в 2018 году. В ведомстве отметили, что это рекордный показатель для гражданской авиации России,
На внутренних направлениях аэропорты РФ обслужили более 145,9 млн пассажиров, на международных — более 74 млн пассажиров. Самые популярные аэропорты — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» — за 2019 год обслужили 101,69 млн пассажиров (+5,7%).
Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Шереметьево» обслужил 46,3 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года.
Читайте также: Пассажиропоток аэропорта Геленджик за год вырос на 15%