Лондон, , 08:45 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen приступила к реализации в Великобритании новой модели кабриолета T-Roc. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Новинка позиционируется как кроссовер с полностью складной крышей. На данный момент это единственный автомобиль подобного типа. Всего в Британии будут продаваться две комплектации машины с двумя разными двигателями.

Начальная комплектация автомобиля имеет 113-сильный мотор рабочим объемом один литр. Этот вариант модели получит круиз-контроль, климат-контроль, спутниковую навигацию и систему предотвращения ДТП с функцией распознавания пешеходов.

Более дорогая модификация машины производительностью 148 «лошадей» снабжается 1,5-литровым мотором. В этом варианте авто доступно с 7-скоростным «автоматом».

Напомним, по итогам 2019 года юридические лица в РФ приобрели 34 668 машин Volkswagen. Это на 8,7% больше уровня продаж 2018 года. От общего числа продаж машин немецкого бренда доля корпоративных продаж составила 33,2%.

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