Эрбиль, Ирак, 3 февраля 2020, 08:48 — REGNUM Бахрейнская авиакомпания Gulf Air возобновила полеты в Иракский Курдистан. Об этом, как передает Kurdistan.ru, 3 февраля сообщил генеральный директор аэропорта в столице курдской автономии, городе Эрбиль Талар Файяк.
По его словам, в неделю планируется принимать три рейса.
Напомним, в начале января 2020 года в результате обострения отношений между США и Ираном ряд авиакомпаний приняли решение прекратить полеты над Ираком, так как они стали небезопасными.
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