Аддис-Абеба, , 08:41 — REGNUM Министры энергетики Египта, Эфиопии и Судана заявили, что окончательное соглашение по крупнейшей в Африке гидроэлектростанции на Голубом Ниле, строительство которой вызвало многолетний дипломатический кризис между Каиром и Аддис-Абебой, будет подписано к концу февраля. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление участников переговоров.

В совместном заявлении с представителями США и Всемирного банка после переговоров министры заявили, что они согласовали график поэтапного заполнения плотины и механизмов для корректировки ее заполнения и работы в засушливые периоды и засуху.

Странам еще предстоит доработать несколько аспектов, включая безопасность плотины и положения по разрешению споров, говорится в заявлении. Однако в нем добавляется, что окончательное соглашение по плотине будет подписано всеми тремя странами к концу февраля.

«Документы, которые будут подписаны, будут дополнительно обсуждаться юридической группой при поддержке технической группы. Это продолжится на следующей неделе, чтобы завершить всеобъемлющий документ (окончательное соглашение) в течение 30 дней», — сообщил на своей странице в «Твиттере» министр энергетики, ирригации и энергетики Эфиопии Силеши Бекеле.

Напомним, что страны столкнулись с разногласиями по поводу заполнения и эксплуатации Плотины Великого Возрождения стоимостью $4 млрд, строящейся вблизи границы Эфиопии с Суданом на Голубом Ниле, который впадает в реку Нил.

Как отмечают репортеры, США выступили в качестве посредника при обсуждении спорных вопросов и провели несколько раундов переговоров в Вашингтоне с министрами трех региональных держав и Всемирного банка после нескольких лет их трехсторонних переговоров.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 января, встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и выразил оптимизм по поводу того, что соглашение о плотине в скором времени будет заключено и принесет пользу всем вовлеченным сторонам, заявил представитель Белого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры по плотине в Эфиопии зашли в тупик — СМИ