Москва, , 08:31 — REGNUM Цены на нефть марки Brent продолжила падение после резкого обвала до 56 долларов за бочку. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На данный момент мартовские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,12%, составив $51,50 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,67% — до отметки в 56,24 доллара за бочку.

Как 31 января сообщало ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже психологической отметке в 56 долларов за баррель.

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