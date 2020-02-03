Новосибирск, , 08:29 — REGNUM По итогам 2019 года валовое производство молока в Новосибирской области превысило 642 тысячи тонн: на 36 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Регион закрепился на втором месте в стране по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока входит в первую десятку. Превышение пятитысячного показателя по надоям даёт региону право на получение федеральной субсидии с повышающим коэффициентом, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«В случае достижения продуктивности свыше 5 тысяч кг к региону применяется повышающий коэффициент при перераспределении федеральных субсидий по направлению «повышение продуктивности отрасли молочного животноводства», — уточнил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Конечно же, это повлияет на объём предоставления господдержки животноводческим предприятиям региона, занимающимся разведением крупного рогатого скота молочного направления».

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году сырое молоко в Новосибирской области реализовывалось в среднем на 2,5−3,5 рубля за литр дороже, чем в соответствующие периоды 2018 года.