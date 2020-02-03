Киншаса, , 08:32 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго предоставило новой государственной компании монополию на покупку и сбыт всего кобальта, который добывается не в промышленных масштабах, в целях оказания большего влияния на цены. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на правительственное постановление.

В соответствии с указом от ноября 2019 года, была создана новая дочерняя компания государственной горнодобывающей компании Gecamines с исключительными правами на продажу кустарных «стратегических минералов», таких как кобальт, ключевой компонент аккумуляторных батарей для электромобилей.

В указе говорится, что оно было мотивировано «необходимостью контроля всей цепи поставок кустарных изделий и увеличения государственных доходов за счет контроля над ценами».

Он также направлен на усиление государственного контроля за условиями труда в ремесленном секторе, который страдает от случаев применения детского труда и других злоупотреблений.

Это было подтверждено Альбертом Юмой, председателем Gecamines, основного государственного производителя меди и кобальта в ДР Конго.

«Мы чувствовали, что пришло время остановить гибель наших сограждан в ужасных условиях труда и без достойного вознаграждения», — сказал Юма в интервью агентству Reuters по телефону.

По словам представителя Gecamines, новая компания называется Enterprise Generale du Cobalt.

По информации журналистов агентства, в ДР Конго производится около 60% мирового кобальта. Как отмечают репортеры, страна пострадала от падения цен на металл, которые в настоящее время составляют менее трети от их пикового уровня в 2018 году, составляющего около 95 000 долларов США, из-за чрезмерного предложения и воздействия торговой войны между США и Китаем. В то время как большая часть кобальта в ДР Конго добывается промышленными операторами, такими как Glencore и China Molybdenum, на долю кустарных шахтеров приходится около четверти производства.