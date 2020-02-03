Казань, , 08:21 — REGNUM В рамках банкротного дела некогда крупнейшего банка Татарии, где свыше 40% доли принадлежало республике, — ПАО «Татфондбанк» конкурсный управляющий потребовал наложить арест на имущество экс-депутата Госсовета РТ, бывшего главы правления банка, а ныне банкрота и фигуранта уголовного дела Роберта Мусина и ещё десяти представителей руководящего состава. 6 февраля 2020 года арбитраж Татарии рассмотрит соответствующее ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая требует ареста как обеспечительной меры на имущество стоимостью свыше 141,39 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ходатайство об аресте поступило 27 января 2020 года. В нём заявитель требовал запретить управлению Росреестра регистрировать переход «права собственности на недвижимое имущество», налоговой службе запретить «регистрацию отчуждения долей, вносить в ЕГРЮЛ записи, связанные с добровольной ликвидацией или реорганизацией», а также наложить арест на денежные средства и иное имущество фигурантов на всю сумму — 141 390 124 000 рублей.

Основное требование о привлечении к субсидиарной ответственности группы лиц, включая бывшего главу правления и его заместителей, суд должен рассмотреть 18 февраля 2020 года. В качестве обоснования указано, что ответчики совершали действия для формирования техзадолженности, замещали рыночные активы на неликвидные, передавали ликвидные активы в доверительное управление аффилированной с банком компании и в целом не предприняли никаких мер по предупреждению банкротства ТФБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета РТ предыдущего созыва Роберт Мусин, до того как стать главой правления ТФБ, успел побыть министром финансов региона — в 1998—2002 годах. С марта 2016 года Мусин был главой правления банка, а в декабре того же года в банке ЦБ РФ ввёл временную администрацию. В марте 2017 года ТФБ остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. Экс-министр на сегодня также банкрот, основной его кредитор — ТФБ. Помимо этого, ему предстоит ответить по уголовному делу, слушания по ряду эпизодов которого уже идут в суде. У ТФБ долги перед более чем 18 тыс. кредиторов превышают 168,7 млрд рублей.

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Одновременно с исками к бывшим руководителям, управляющий формирует конкурсную массу за счёт продажи активов ТФБ, в том числе имущества заёмщиков. На продажу по одному из тендеров выставлено 76 лотов, часть из которых будут пытаться продать до сентября 2020 года. Среди них — квартиры в Новосибирске, Сургуте, Ижевске, городах Татарии, участки, движимое имущество, нежилые здания в разных регионах, в том числе в Воронеже.