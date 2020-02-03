Салехард, , 08:20 — REGNUM На Ямале против бывшего генерального директора ООО «Ямал-Бурение» возбуждено уголовное дело за долги по зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Установлено, что с января по май 2019 года перед 84 работниками ООО «Ямал-Бурение» образовалась задолженность по зарплате на сумму 24,6 млн рублей. При этом арбитраж объявил предприятие банкротом.

После прокурорского реагирования долги по зарплате были выплачены в сентябре 2019 года. Против бывшего генерального директора ООО «Ямал-Бурение» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).