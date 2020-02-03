Якутск, , 07:55 — REGNUM Цены на овощи и фрукты в Якутии выросли в два раза в связи с приостановкой грузового сообщения между регионами ДФО и Китая. Подавляющее большинство овощей и фруктов в республику поставляет КНР. Власти республики принимают меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что приостановка грузового сообщения между ДФО и КНР не должна привести к повышению цен на продукты и их дефициту. Об этом глава республики заявил в ходе пленарного совещания с руководством правительства региона сегодня, 3 февраля.

«Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, за эти дни на плодоовощных базах цены на фрукты и овощи необоснованно выросли в два раза. Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления выработать механизмы урегулирования цен, рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны, чтобы население не почувствовало дефицита свежих овощей и фруктов», — потребовал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в связи с закрытием границ с КНР убытки терпят предприятия туристической сферы, ювелирные магазины и магазины косметики, а также владельцы гостиниц.