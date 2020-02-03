Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Власти Сахалинской области раскритиковали проект строительства коттеджного городка «Горная Ривьера» в рамках ТОР «Горный воздух», возмутивший жителей Южно-Сахалинска, тем, что ради строительства домиков для элиты инициаторы проекты решили вырубить 83 гектара леса на сопках вокруг города. Правительство области считает, что такой проект всерьез власти региона рассматривать не могут, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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«Документ о строительстве в нижней части юго-западного склона горы Большевик, который жители обсуждали за круглым столом, сырой и рассматриваться правительством не может», — сообщил и.о. министра архитетуры и градостроительства региона Семен Вялкин.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Южно-Сахалинска в субботу, 2 февраля 2020 года, собрались за круглым столом, чтобы выразить протест против строительства коттеджей для элиты на склонах горы Большевик. Жители и экологи утверждают: стройка заставить город задыхаться от смога и тонуть после каждого дождя.