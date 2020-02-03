3 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

В Приморье, где существенную долю овощной продукции поставляли из Китая, наблюдается резкий рост цен на огурцы и помидоры после закрытия границы с Китаем, где свирепствует коронавирус. А что же местные производители?

Анастасия Степанова, , 05:56 — REGNUM Прошло всего несколько дней с временного «закрытия» границы с Китаем, где свирепствует смертельно опасный коронавирус, а в Приморье овощи, основной объём которых шёл из соседней страны, уже стали «золотыми» по цене. В соцсетях приморцы активно публикуют фотографии с рынков и магазинов Владивостока, критикуя «спекулянтов», которые задрали цены, пользуясь сложной ситуацией. Многие задались вопросом, а есть ли в регионе собственные производители, которые смогут обеспечить потребности приморцев в свежих овощах, если поставки из Поднебесной будут приостановлены надолго? ИА REGNUM проанилизировало, что происходит на крупном предприятии края, выращивающем овощи с 1982 года, — ФГУП «Дальневосточное» из Суражевки, с октября 2019 года ставшем банкротом.

Граница

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно о вспышке заболевания в городе Ухань (КНР). Был выявлен новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На 2 февраля 2020 года число заболевших в Китае превысило 14,4 тыс. человек, умерло свыше 300 жителей. Заболевшие новым видом пневмонии уже зарегистрированы в 18 странах, включая Россию (Тюменская область и Забайкальский край). Пациенты с таким диагнозом есть во Франции, Германии, Финляндии, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде.

Во избежание дальнейшего распространения заболевания, в России был принят ряд ограничительных мер, в том числе с 31 января 2020 года ограничено железнодорожное сообщение с Китаем. Также на отдельных участках государственной границы России с Китаем было временно ограничено движение через пункты пропуска. В список попали пропускные пункты Дальнего Востока. С 3 февраля ОАО «Российские железные дороги» ввело временное ограничение пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем.

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Исторически так сложилось, что плодоовощная продукция из Китая в Приморском крае занимает наибольшую долю в структуре товарооборота, в том числе и из-за относительно невысоких транспортных расходов.

После временного закрытия границы с Китаем в соцсетях жители Приморья начали жаловаться на резкий скачок цен и исчезновение с полок некоторых овощей. В соцсетях идёт активное обсуждение ситуации:

«Базы пустые!», «Ни для кого не секрет, что овощная корзина дальневосточника состоит из китайских продуктов. Западные регионы не ощутят, а вот Дальний Восток прочувствует на своём кошельке!», «Я вчера была в Реми на Гоголя и не нашла огурцы и сладкий перец!», «Ну вот, приплыли! 29 января, китайские помидоры в опте от 70 руб, сегодня, 31 января, — 125−200 и их нет, Огурцов нет. Фруктов нет. Местные тепличные хозяйства резко подняли цены», «На прилавках магазинов огурцы даже за 440 рублей за кило уже не найти», «Пусть сами едят! Спекулянты!», «Короче говоря, Приморье в весну осталось без овощей», «Ужас! Это не цены, а астрономия!», «На «Детском парке» на рынке огурцы — 450, перец — 400, цены накрутили за два дня».

Власти же в комментариях приморским СМИ заявляют, что дефицита нет.

«Мелкие перебои по овощам, пока переориентируют торговые сети, возможны. Ажиотаж будут подогревать, к сожалению. Но у нас в Приморье работают в полную силу два тепличных комбината. Да и нецелесообразно везти огурцы с юга России. Сейчас дефицита овощей нет, если и будут небольшие совсем перебои, то только ближайшие две недели. Плановые поставки были, склады полностью обеспечены товарной продукцией», — заявил ИА PrimaMedia министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Представители бизнеса, между тем, говорят о росте цен на оптовых складах и утверждают, что по некоторым видам продукции рост цен будет, а по некоторым удалось переориентироваться на Белоруссию, откуда и будут поставлять овощи.

От приморцев звучат предложения не покупать фрукты, овощи по задранным ценникам, есть консервацию у тех, у кого она есть, но всё чаще в комментариях звучит другой вопрос: «А где наши местные тепличные хозяйства?!«

Одно из крупных тепличных хозяйств Приморья — это федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточное», которое было создано в марте 1982 года на базе совхоза «Кролевецкий». С 1991 года компания работает в селе Суражевка (Артемовский городской округ). С осени 2019 года предприятие, производящее овощи, зелень и молокопродукцию, — банкрот.

О банкротстве

Хозяйство, чьи товары более известны приморцам под названием «суражевские», расположено в 60 км от Владивостока. Данный тепличный комбинат, по данным с сайта ФГУП, в год способен производить порядка 5,3 тыс. тонн овощей. В его активе — 18 га зимних теплиц, почти 750 га пашни, своё дойное стало. Во ФГУП работает свыше 340 человек.

Во внесезонное время предприятие производит «до 3−3,5 тыс. т огурцов и томатов, и до 600 тыс. штук зеленых культур виде салатов, редиса и пряно-вкусовых растений».

По данным ЕГРЮЛ, в своём действующем организационно-правовом статусе компания была учреждена в декабре 1999 года, учредитель — министерство науки и высшего образования РФ, основной вид деятельности — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. До 2016 года ФГУП входило в ассоциацию «Дальтеплицы», но та была ликвидирована.

В августе 2018 года в арбитраж Приморья к предприятию поступил банкротный иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Приморскому краю. Сумма исковых требований составила 38 140 989,85 рубля. В октябре того же года в деле появился ещё один заявитель — АО «Российский сельскохозяйственный банк» с претензиями на 101 709 977,86 рубля. Ещё через месяц иск подало АО «Дальневосточная генерирующая компания» (заявленный долг — 127 849 918,09 рубля).

В декабре 2018 года с налоговой службой было заключено мировое соглашение. Свою подпись поставил врио директора ФГУП Сергей Кульчин. Предприятие обязалось выплатить долг, в залог пошли здание для содержания коров рыночной стоимостью 14,491 млн рублей, зданией столовой (12,161 млн рублей), тёплая стоянка (7,418 млн рублей), зимние блочные теплицы общей площадью 30 тыс. кв. м и рыночной стоимостью 37,561 млн рублей, а также зимние блочные теплицы на 10 тыс. кв. м стоимостью 12,52 млн рублей. Срок последнего взноса по долгу был оговорен 25 декабря 2019 года.

С остальными кредиторами решить спор миром не удалось, и в конце апреля 2019 года иск банка был признан обоснованным. ФГУП взяли под наблюдение на пять месяцев. В реестр включили требование банка на сумму свыше 101,709 млн рублей, которое было обеспечено залогом — 3 га блока промышленных теплиц.

Число кредиторов росло, в реестр включили претензии энергетиков. А к октябрю 2019 года «в материалы дела представлен отчет временного управляющего, в котором сделаны выводы о невозможности восстановления платежеспособности должника, а также о целесообразности введения процедуры конкурсного производства». Подобное решение в сентябре поддержало собрание кредиторов и с октября предприятие объявлено банкротом. Следующее заседание с отчётом конкурсного управляющего Юрия Лизенко назначено на 2 апреля 2020 года, пока же идёт формирование реестра.

Помимо этого, 24 января 2020 года были объявлены торги, на которые выставлено пять квартир в Суражевке и здание магазина в Артёме, принадлежащие ФГУП. Начальная цена на лоты от 1,5 до 2,45 млн рублей. Заявки на открытый аукцион принимают с 3 февраля по 10 марта 2020 года.

Что касается финансовых итогов, то, по данным Росстата, «Дальневосточное» за 2018 год получило чистый убыток — 53,479 млн рублей, за 2017 год — 70,342 млн рублей. Банкротство тепличного хозяйства Приморья продолжается.