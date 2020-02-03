Санья, Китай, , 05:28 — REGNUM В Китае в связи с распространением коронавируса ассоциации риелторов в различных провинциях призвали владельцев квартир существенно снизить цены на сдаваемое в аренду жилье вплоть до полного обнуления платы за январь — февраль (пик эпидемии).

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Об этом сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф Также риелторы призывают снизить квартирную плату на 30 — 50% на два последующих месяца. Риелторы объясняют это вынужденными отпусками, когда многие арендаторы жилья из-за эпидемии не смогли работать и зарабатывать. Если владельцы квартир согласятся на призыв, это станет хорошим подспорьем не только для граждан КНР, но и для иностранцев, работающих в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Хайнань возник жесточайший дефицит защитных масок. Хайнань просит помощи.