Пятигорск, Ставропольский край, , 04:28 — REGNUM Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Северо-Кавказского федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 14 человек представляют Ставропольский край, 7 — Республику Дагестан, 4 — Кабардино-Балкарскую Республику, 2 — Республику Северная Осетия-Алания, 2 — Чеченскую Республику и 1 финалист — Карачаево-Черкесскую Республику. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1−2 февраля 2020 года в Пятигорске проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Северо-Кавказского федерального округа. Участие в полуфинале приняли 263 конкурсанта Ставропольского края, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

По итогам полуфинала СКФО к участникам обратились заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

Прославленная спортсменка поздравила конкурсантов, отметив, что само по себе участие в полуфинале является важной жизненной победой.

«Даже если не получилось сейчас, я уверена, что вы попробуете еще. И самое главное, что вы должны знать, пройдя так далеко — вы уже большие молодцы и настоящие профессионалы. А значит — будете точно востребованы и нужны своей стране и своим регионам», — высказала пожелания Светлана Журова.

В свою очередь, Александр Садовский поделился сложившимся у организаторов конкурса мнением о характерных чертах северокавказских участников, отличающих их от конкурсантов из других регионов. В частности, это особое чувство внутреннего достоинства и уважения к другим, помогающие местным лидерам добиваться успеха в профессиональной деятельности и коммуникациях.

«Когда за рабочим столом говорил старший, его обязательно выслушивали до конца. Когда участник хотел кого-то покритиковать, он делал это в такой форме, чтобы другой мог эту критику принять. Мне кажется, эта черта уникальна и при этом настолько ценна, что ее обязательно стоит сохранять и нести дальше», — обратился Александр Садовский к участникам.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» также призвал полуфиналистов активно применять собственный лидерский потенциал в реализации социальных инициатив.

«Каждый из вас уже достаточно силен, чтобы помогать другим. И тема социальных проектов неслучайно проходит сквозной нитью через конкурс. Я знаю, что у многих из вас уже начаты подобные проекты, и я надеюсь, что вы продолжите их, чтобы сделать свою малую родину еще лучше», — заключил Александр Садовский.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Про любовь» для полуфиналистов конкурса провел всемирно известный спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Сергей Бурлаков. Он рассказал конкурсантам о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует личность, как любовь раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал. На своем примере Сергей Бурлаков показал, что в обычном человеке всегда есть потенциал необычных возможностей, и именно любовь формирует пласт самых ярких и сильных сторон в личности человека.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с участниками и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Желающие из числа конкурсантов сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов СКФО:

Ставропольский край — 14 человек

Бавинов Дмитрий Андреевич (Ставрополь), ООО «ЮниЗоо»

Бачурин Виталий Иванович (Ставрополь), ГКУ Ставропольского края «Краевой центр информтехнологий»

Гурьянов Егор Владимирович (Пятигорск), Рекламная компания

Домников Антон Сергеевич (Минеральные Воды), Эксплуатационное вагонное депо Минеральные Воды филиала ОАО «РЖД»

Доронин Антон Борисович (Ставрополь), Министерство экономического развития Ставропольского края

Ионочкин Илья Олегович (Пятигорск), ПАО МРСК Северного Кавказа

Калинский Олег Игоревич (Пятигорск), ПАО «Уралкалий»; НИТУ «МИСиС»

Кассиров Денис Александрович (Пятигорск), УП «МИНГАЗ»

Клок Валентин Николаевич (Пятигорск), Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу

Кондауров Станислав Юрьевич (Ставрополь), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»

Пшеничный Кирилл Георгиевич (Ставрополь), Группа компаний «Зеленая точка»

Солдатова Елена Александровна (Ставрополь), ООО «Управляющая компания «Ставрополь»

Тананян Арсен Рачикович (Ставрополь), Банк ВТБ (ПАО)

Толмачев Дмитрий Сергеевич (Ставрополь), ООО «Компания Металл Профиль»

Республика Дагестан — 7 человек

Абалаев Фарид Велиханович (Махачкала), МКУ «Управление культуры» Администрации города Махачкалы

Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович (Махачкала), директор по развитию группы компаний «Киргу»

Абдулхамидов Вагаб Магомедович (Махачкала), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан

Аварский Алихан Кайтмазович (Махачкала), ПАО «РусГидро»

Акавов Адиль Мухажирович (Махачкала), Краун Логистика

Казиев Сааду Ахмедович (Махачкала), Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

Омарова Патимат Омаровна (Махачкала), Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

Кабардино-Балкарская Республика — 4 человека

Мусукова Жаннет Эдуардовна (Терскол), АО «Курорт Эльбрус»

Таов Анзор Русланович (Нальчик), АО ОТП Банк

Уянова Елизавета Евгеньевна (Нальчик), ООО «Банк «Майский»

Хуртаев Кантемир Исхакович (Нальчик), Общероссийское общественной движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи

Республика Северная Осетия-Алания — 2 человека

Тваури Инга Васильевна (Владикавказ), Северо-Осетинский государственный университет

Хамицев Артур Сергеевич (Владикавказ), АО ДОМ. РФ

Чеченская Республика — 2 человека

Селимов Адам Хамзатович (Грозный), Акционерное общество «Чеченэнерго»

Тапаев Рустам Вахаевич (Грозный), АО «Курорты Северного Кавказа»

Карачаево-Черкесская Республика — 1 человек