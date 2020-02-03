Пятигорск, Ставропольский край, 3 февраля 2020, 04:28 — REGNUM Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Северо-Кавказского федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 14 человек представляют Ставропольский край, 7 — Республику Дагестан, 4 — Кабардино-Балкарскую Республику, 2 — Республику Северная Осетия-Алания, 2 — Чеченскую Республику и 1 финалист — Карачаево-Черкесскую Республику. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1−2 февраля 2020 года в Пятигорске проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Северо-Кавказского федерального округа. Участие в полуфинале приняли 263 конкурсанта Ставропольского края, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
По итогам полуфинала СКФО к участникам обратились заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.
Прославленная спортсменка поздравила конкурсантов, отметив, что само по себе участие в полуфинале является важной жизненной победой.
В свою очередь, Александр Садовский поделился сложившимся у организаторов конкурса мнением о характерных чертах северокавказских участников, отличающих их от конкурсантов из других регионов. В частности, это особое чувство внутреннего достоинства и уважения к другим, помогающие местным лидерам добиваться успеха в профессиональной деятельности и коммуникациях.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» также призвал полуфиналистов активно применять собственный лидерский потенциал в реализации социальных инициатив.
В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Про любовь» для полуфиналистов конкурса провел всемирно известный спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Сергей Бурлаков. Он рассказал конкурсантам о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует личность, как любовь раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал. На своем примере Сергей Бурлаков показал, что в обычном человеке всегда есть потенциал необычных возможностей, и именно любовь формирует пласт самых ярких и сильных сторон в личности человека.
Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с участниками и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Желающие из числа конкурсантов сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.
Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.
Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов СКФО:
Ставропольский край — 14 человек
- Бавинов Дмитрий Андреевич (Ставрополь), ООО «ЮниЗоо»
- Бачурин Виталий Иванович (Ставрополь), ГКУ Ставропольского края «Краевой центр информтехнологий»
- Гурьянов Егор Владимирович (Пятигорск), Рекламная компания
- Домников Антон Сергеевич (Минеральные Воды), Эксплуатационное вагонное депо Минеральные Воды филиала ОАО «РЖД»
- Доронин Антон Борисович (Ставрополь), Министерство экономического развития Ставропольского края
- Ионочкин Илья Олегович (Пятигорск), ПАО МРСК Северного Кавказа
- Калинский Олег Игоревич (Пятигорск), ПАО «Уралкалий»; НИТУ «МИСиС»
- Кассиров Денис Александрович (Пятигорск), УП «МИНГАЗ»
- Клок Валентин Николаевич (Пятигорск), Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
- Кондауров Станислав Юрьевич (Ставрополь), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
- Пшеничный Кирилл Георгиевич (Ставрополь), Группа компаний «Зеленая точка»
- Солдатова Елена Александровна (Ставрополь), ООО «Управляющая компания «Ставрополь»
- Тананян Арсен Рачикович (Ставрополь), Банк ВТБ (ПАО)
- Толмачев Дмитрий Сергеевич (Ставрополь), ООО «Компания Металл Профиль»
Республика Дагестан — 7 человек
- Абалаев Фарид Велиханович (Махачкала), МКУ «Управление культуры» Администрации города Махачкалы
- Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович (Махачкала), директор по развитию группы компаний «Киргу»
- Абдулхамидов Вагаб Магомедович (Махачкала), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан
- Аварский Алихан Кайтмазович (Махачкала), ПАО «РусГидро»
- Акавов Адиль Мухажирович (Махачкала), Краун Логистика
- Казиев Сааду Ахмедович (Махачкала), Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
- Омарова Патимат Омаровна (Махачкала), Министерство по делам молодежи Республики Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика — 4 человека
- Мусукова Жаннет Эдуардовна (Терскол), АО «Курорт Эльбрус»
- Таов Анзор Русланович (Нальчик), АО ОТП Банк
- Уянова Елизавета Евгеньевна (Нальчик), ООО «Банк «Майский»
- Хуртаев Кантемир Исхакович (Нальчик), Общероссийское общественной движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи
Республика Северная Осетия-Алания — 2 человека
- Тваури Инга Васильевна (Владикавказ), Северо-Осетинский государственный университет
- Хамицев Артур Сергеевич (Владикавказ), АО ДОМ. РФ
Чеченская Республика — 2 человека
- Селимов Адам Хамзатович (Грозный), Акционерное общество «Чеченэнерго»
- Тапаев Рустам Вахаевич (Грозный), АО «Курорты Северного Кавказа»
Карачаево-Черкесская Республика — 1 человек
- Аппаков Ахмат Салихович (Зеленчукская), Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи»