Нижний Новгород, , 04:21 — REGNUM Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа (ПФО). Из них 7 участников представляют Республику Татарстан, 6 — Республику Башкортостан, 4 — Чувашскую Республику, 3 финалиста — из Нижегородской области, по 2 представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по 1 финалисту — от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из ПФО прошел 1−2 февраля на стадионе «Нижний Новгород»

«Участники полуфинала в Приволжье очень разные — среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале принимает участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов — научные степени: 44 — кандидаты наук, 3 участника имеют докторскую степень, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. — Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов федерального округа. И все они — уже победители, потому что успешно прошли серьезный отбор из почти 42 тысяч заявок».

Читайте также: Третий сезон «Лидеров России» старше и живее: оценка Михаила Швыдкого

В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Лекцию о перспективах экономики России для участников полуфинала прочитал декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич пообщался с полуфиналистами конкурса из Удмуртии.

Для выхода в суперфинал помимо успешного преодоления очного полуфинала участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов ПФО:

Республика Татарстан

Абдрашитов Закир Нурахматович

Додонов Карен Владимирович

Кайданный Тимур Сергеевич

Миронов Сергей Александрович

Садыков Ирек Рамилевич

Хилимончик Никита Сергеевич

Шимина Нина Константиновна

Республика Башкортостан

Аюпов Арсен Зуфарович

Зайнуллин Тимур Расимович

Исангулов Азат Рафаилевич

Кантюков Рустам Агзамович

Муталлапов Рамиль Наилевич

Поподько Николай Александрович

Чувашскую Республику

Гатин Александр Айдарович

Данилов Григорий Владиславович

Казамбаев Иван Владимирович

Степанов Илья Григорьевич

Нижегородская область

Пороховой Евгений Валентинович

Танчук Роман Сергеевич

Чеботарев Олег Васильевич

Оренбургская область

Стрепков Андрей Геннадьевич

Турлов Денис Сергеевич

Самарская область

Евстигнеев Алексей Сергеевич

Свистунов Александр Сергеевич

Республика Мордовия

Алтынов Алексей Александрович

Грибанов Алексей Владимирович

Пермский край

Зорин Василий Викторович

Саратовская область

Багатурия Вахтанг Олегович

Пензенская область

Львова-Белова Мария Алексеевна

Республика Марий Эл

Кугуелова Ирина Александровна