Чебоксары, , 03:55 — REGNUM В арбитраж Чувашии поступил многомиллионный иск к казённому учреждению «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Дело от ООО «ВолгаДорСтрой», с конца января 2020 года попавшего в список недобросовестных подрядчиков, пока к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил от компании из Тюлячинского района Татарии 31 января 2020 года. Сумма иска — 130 898 455 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВолгаДорСтрой» учреждено в июле 2013 года. Уставный капитал — 154,5 тыс. рублей, сфера деятельности — строительство автодорог. Численность работников — почти 100 человек. Директор — Рустем Насыров, владельцы — Олег Иванов и Айрат Миннуллин.

С управлением автодорог Чувашии истца связывал контракт на 323 465 710 рублей. 23 января 2020 года заказчик включил компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. В качестве обоснования фигурирует расторжение контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «Шихазаны-Калинино», км15+624-км28+000 в Вурнарском районе Чувашии, заключённого в августе 2019 года.

В декабре 2019 года ООО попыталось через суд признать недействительным решение о расторжении контракта и приостановить попадание в чёрный список, но суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах. Основное требование иска рассмотрят 27 февраля 2020 года.