Полысаево, Кемеровская область, , 03:32 — REGNUM Обанкроченная шахта, на которой горняки ранее провели забастовку, повторно выставлена на продажу единым лотом. Имущество АО «Шахта «Заречная» в Полысаево Кемеровской области планируют реализовать за 3,7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приём заявок начинается с 3 февраля 2020 года и продлится до 24 февраля. Начальная цена продажи — 3 710 870 649,09 рубля, из которых 1,819 млрд рублей — это стоимость заложенного имущества. В списке по-прежнему — здания, помещения, участки земли и прочее имущество. Если на единый лот за семь дней не будет подано ни одной заявки, то начальная стоимость будет снижаться еженедельно на 5%. Минимальная цена продажи — 3 339 783 584,18 рубля. При этом долги компании ещё на первом этапе банкротства были свыше 46,6 млрд рублей.

Торги, назначенные на конец декабря 2019 года, не состоялись по причине отсутствия заявок. На них начальная цена лота превышала 12,369 млрд рублей.

Протестной шахте Кузбасса назначили цену и сроки продажи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахта, чей единственный владелец с 2008 года — ООО «Угольная компания «Заречная», признана банкротом в ноябре 2017 года. С того момента АО находится на этапе конкурсного производства. Конкурсный управляющий — Григорий Третьяк.

При этом шахта продолжает угледобычу. В связи с задержками зарплаты в ноябре 2019 года несколько десятков шахтёров объявили о забастовке.

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Напомним, 20 января 2020 года прошло собрание кредиторов АО «Шахта «Заречная», на котором приняли решение утвердить новые сроки и цену продажи имущественного комплекса. Также в январе в ходе других торгов были проданы некоторые транспортные средства АО. В частности, автомобиль LEXUS LX570 реализовали за 1,923 млн рублей.