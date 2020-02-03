Казань, , 03:01 — REGNUM Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров на совещании поднял тему безопасности труда в агроотрасли, отметив, что за год в этой сфере было три смертельных случая и 14 с тяжёлыми травмами. Он обратился к главам сельхозкомпаний и районов с просьбой «не рисковать жизнью людей» и помогать Гостехнадзору пресекать нарушения, связанные с эксплуатацией спецтехники без допуска, передаёт ИА REGNUM.

Зяббаров уточнил, что в пересчёте на человека в регионе на мероприятия по безопасности труда было затрачено 6,1 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. В целом траты составили 369 млн рублей.

За 2019 год на сельское хозяйство пришлось порядка 14% от общего объёма производственного травматизма. Среди причин и то, что далеко не все сельхозмашины, используемые в районах, имеют допуск.

Марат Зяббаров уточнил, что в некоторых районах главы агрокомпаний допускают к работе комбайны и тракторы, не имеющие соответствующего разрешения, а это приводит к риску для людей.